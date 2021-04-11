(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

غزة/سما/

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، صباح السبت، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمستورة، لشهر أبريل / نيسان 2021.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار: اضغط هنا

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت بالتعاون مع اللجنة القطرية وصندوق قطر للتنمية، أن البدء في عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيكون يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضحت وزارة التنمية في تصريح صحفي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار: اضغط هنا

ولفتت إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

هذا وشددت الوزارة على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طاقمها وطواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.