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التطبيع المصرفي: بنك لؤومي الاسرائيلي يترأس بعثة تجارية الى البحرين

السبت 10 أبريل 2021 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التطبيع المصرفي: بنك لؤومي الاسرائيلي يترأس بعثة تجارية الى البحرين



المنامة/سما/

نقل موقع "إسرائيل نيوز 24" عن مصادر صهيونية قولها إن المدير العام لبنك لؤومي "الاسرائيلي" يرأس بعثة تضم مجموعة من كبار المسؤولين الصهاينة الاقتصاديين تزور هذه الأيام البحرين، بهدف تشجيع التعاون التجاري بعد اتفاق التطبيع.


وتأتي الزيارة تلبية لدعوة شخصية من وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني، والذي زار فلسطين المحتلة في كانون أول الماضي واجتمع مع رئيس مجلس إدارة بنك لؤومي.

وهذا الأسبوع، انطلقت البعثة الرسمية التي تضم مسؤولين كبارا بالقطاع الاقتصادي يرأسها رئيس مجلس إدارة بنك لؤومي والمدير العام للبنك حنان فريدمان، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، وبسبب أزمة كورونا البعثة كانت محدودة وضمت 15 شخصًا.

وأدى أعضاء الوفد الثلاثاء الصلاة الأولى في الكنيس اليهودي الوحيد في البحرين والذي كان مغلقا منذ 70 عامًا، وتمّ ترميمه مؤخرًا من قبل السلطات. الجالية اليهودية في البحرين التي تضم 35 شخصًا فقط تحظى باحترام كبير من قبل العائلة المالكة، وحتى أن واحدة من أبناء الجالية اليهودية تشغل منصب وزيرة في حكومة البحرين.

كما قام أعضاء الوفد بإجراء اجتماعات مع كبار المسؤولين في المملكة وفي الأجهزة المالية والتجارية في البحرين، التقوا خلالها وزير الصناعة الزياني، ومديري البنوك الكبيرة ومديري عدد من الشركات الهامة في المملكة، وأدّت هذه الاجتماعات إلى توقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم، تضاف إلى اتفاقيات سابقة وقعها بنك لؤومي مع البنك الوطني البحريني، وبنوك اخرى في الامارات.

#التطبيع مع اسرائيل #البحرين #اسرائيل

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