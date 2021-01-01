شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية، إن شركة فايزر حذرت إسرائيل هذا الأسبوع حال تأخرت عن سداد قيمة الجرعات فسيتم شحنها إلى دولة أخرى. وبحسب ما ورد قال أحد المسؤولين لوزارة الصحة الإسرائيلية، "لسنا فاعلي خير".

والاثنين، قالت فايزر إنها أكملت جميع شحنات اللقاح إلى إسرائيل بموجب اتفاقها الأول، في حين تعمل على صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بجرعات إضافية.

واتفقت إسرائيل وفايزر على صفقة شراء لقاحها في نوفمبر الماضي، إذ زودت شركة الأدوية وشريكتها الألمانية بيونتيك، إسرائيل بعدد غير محدد من الجرعات، وقالت وزارة المالية إنها دفعت 2.6 مليار شيكل (785 مليون دولار).

ووفرت فايزر مخزونا كافيا من لقاحها إلى إسرائيل بعد إتاحة الأخيرة وصول شركة الأدوية الأميركية العملاقة إلى البيانات الصحية الشخصية للإسرائيليين لقياس فعالية اللقاح.

في المقابل، ذكرت وكالة رويترز أن إسرائيل تسعى للحصول على 36 مليون جرعة إضافية لاستخدامها في حملة التطعيم الأسرع عالميا لتشمل أيضا الأطفال.