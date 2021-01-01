  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقداً

السبت 10 أبريل 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقداً



بيت لحم/سما/

 قال الطبيب شادي اللحام مدير الصحة في محافظة بيت لحم، إن الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقدًا، إذ نشهد يوميًا تسجيل عشرات الإصابات بفايروس كورونا.

وأضاف أنه ومع بداية شهر نيسان طرأ تحسّن في أرقام الإصابات المسجلة مقارنة بالشهر الذي سبقه، من حيث نسبة إشغال أجهزة التنفس إذ إن نسبتها في هذا الشهر بلغت 90% إذا ما قورنت بشهر آذار (130- 140%)، كما أن نسبة من يتواجدون في غزف العناية المكثفة انخفضت إلى 75%.

وأشار اللحام إلى أن عدد الإصابات النشطة بالفايروس في محافظة تبلغ 490 حالة.

وعن عمليات التطعيم بين اللحام أنه تم الانتهاء من تطعيم مرضى السرطان والكلى والطواقم الصحية، كما جرى تطعيم نحو 7 آلاف مواطن ممن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وسنبدأ بتطعيم المرحلة الثانية في هذه الفترة.

وعن الاجراءات الوقائية في شهر رمضان المبارك قال إننا قدمنا توصيات لوزيرة الصحة كي تقدمها من بين التوصيات المركزية للحكومة، حول ضرورة الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وتفادي الاكتظاظات، اقتصار العزائم على العائلة المصغرة والامتناع عن التجمعات الواسعة لتفادي المزيد من الإصابات.

#بيت لحم #صحة بيت لحم #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

إثيوبيا ترد على نداء مصر العاجل لمواطنيها ...صورة

نسبة الاصابة 35٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

تعرف على السيناريوهات المطروحة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس حال منعها الاحتلال

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

الأخبار الرئيسية

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

فايزر

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

الأحمد يتحدث عن استئناف المساعدات الأمريكية والانتخابات في القدس وعملية السلام

مساعدات

التنمية : سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية