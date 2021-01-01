مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقداً

بيت لحم/سما/

قال الطبيب شادي اللحام مدير الصحة في محافظة بيت لحم، إن الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقدًا، إذ نشهد يوميًا تسجيل عشرات الإصابات بفايروس كورونا.

وأضاف أنه ومع بداية شهر نيسان طرأ تحسّن في أرقام الإصابات المسجلة مقارنة بالشهر الذي سبقه، من حيث نسبة إشغال أجهزة التنفس إذ إن نسبتها في هذا الشهر بلغت 90% إذا ما قورنت بشهر آذار (130- 140%)، كما أن نسبة من يتواجدون في غزف العناية المكثفة انخفضت إلى 75%.

وأشار اللحام إلى أن عدد الإصابات النشطة بالفايروس في محافظة تبلغ 490 حالة.

وعن عمليات التطعيم بين اللحام أنه تم الانتهاء من تطعيم مرضى السرطان والكلى والطواقم الصحية، كما جرى تطعيم نحو 7 آلاف مواطن ممن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وسنبدأ بتطعيم المرحلة الثانية في هذه الفترة.

وعن الاجراءات الوقائية في شهر رمضان المبارك قال إننا قدمنا توصيات لوزيرة الصحة كي تقدمها من بين التوصيات المركزية للحكومة، حول ضرورة الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وتفادي الاكتظاظات، اقتصار العزائم على العائلة المصغرة والامتناع عن التجمعات الواسعة لتفادي المزيد من الإصابات.