وزيرة الصحة تشيد بعمل الطبيب الذي أنقذ حياة رضيعة في جنين

رام الله/سما/

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت بعمل الطبيب الذي تمكن من إنقاذ رضيعة وصلت إلى المجمع الطبي في بلدة قباطية جنوب جنين، وهي في حالة حرجة جراء انسداد مجرى التنفس.

وقالت الكيلة "شاهد الفلسطينيون والعالم كيف عادت حياة طفلةٍ بين ذراعيك، شاهدوا كيف كان خوف والدها ووالدتها حين اقتربت طفلتهم من الموت.



و أضافت "نفتخر بك عزيزي مجاهد، وبجميع زملائك في القطاع الصحي الذين يحاولون بكل ما لديهم من طاقات وقدرات وخبرات لإنقاذ حياة أبناء شعبهم في أقسام الطوارئ والعمليات ومراكز كورونا، وحتى في الشوارع.

وتابعت"نفتخر بأبناء البلد الذين يُعطون بحبٍّ ورحمةٍ ،وطفلتنا التي أرعبت والدها ووالدتها وكل من شاهد مقطع الفيديو ألف سلامة. ♥