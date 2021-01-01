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مطلع شهر رمضان

التنمية : سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة

السبت 10 أبريل 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية : سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة



غزة/سما/

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صباح اليوم السبت، إنّ "الوزارة وضعت خطّة لاستقبال شهر رمضان من أجل مساعدة الأسر الفقيرة خاصّة في قطاع غزّة".

ولفت مجدلاني خلال تصريحاتٍ إذاعيّة، إلى أنّ "الوزارة بدأت مع كل شركائنا في التحضير لشهر رمضان وحوّلنا كل موائد الإفطار إلى طرود غذائيّة سيتم توزيعها على العائلات الفقيرة".

وأوضح أنّ "هناك حوالي 46 مركز إيواء هي على سلّم أولوياتنا في شهر رمضان، وسيتم توزيع عشرات آلاف الطرود الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل".

وبيّن أيضًا أنّ "لدى الوزارة رزمة واسعة من المساعدات التي ستوزّع على آلاف العائلات خارج نطاق برنامج المساعدات النقديّة في الضفة وقطاع غزّة، ولكن الأفضليّة للمحافظات الجنوبية بنسبة 75%".

كما أشار الوزير مجدلاني إلى أنّه "وخلال جائحة كورونا انكشفت العديد من الأسر وانضمت إلى العائلات الفقيرة سواء في الضفة أو في غزة، ونحن لا نقدم مساعدات مالية فقط، بل نقدم التأمين الصحي المجاني للأسر وليس للأفراد فقط".

وقال إنّه "ومع مطلع شهر رمضان سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات طبقًا لخطّة مفصّلة معدّة مسبقًا"، فيما لم يتحدّث مجدلاني عن موعد صرف مُخصّصات الشؤون الاجتماعيّة حتى اللحظة.

#التنمية الاجتماعية #المساعدات #قطاع غزة

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