التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

غزة/سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تفاصيل توزيع المساعدات النقدية من المنحة القطرية، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 11/04/2021.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي مقتضب، إنه سيتم الصرف لعدد 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، بواقع 100$ لكل عائلة.

وبينت الوزارة، أنه من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:



1_ من استلم أقل من 18 مرة

2_ من استلم 18 مرة وعدد الأبناء4 أفراد فما فوق .

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم إضافة أي أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد أسماء لمستفيدي شيكات الشؤون الاجتماعية.

ونوهت الوزارة إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة حفاظاً على سلامة المستفيدين.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.





