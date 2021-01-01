خطيب الأقصى يُصدر فتوى شرعية بشأن تسريب أو بيع عقارات لجمعياتٍ استيطانية

القدس المحتلة / سما /

أصدر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، فتوى شرعية بشأن من يقوم ببيع العقارات والبيوت في مدينة القدس المحتلة لمستوطنين متطرفين وسماسرة يهود.

وقال: "إن بائع الأرض للجماعات اليهودية أو السماسرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن دمه يكون هدرا، ويجب مقاطعته لقول رسولنا الأكرم محمد –صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيّب الزاني، والمارق عن الدين التارك للجماعة".

يذكر أن مجلس الإفتاء الفلسطيني قام بتجديد إصدار الفتوى عقب تسريب بيوت وممتلكات عربية وإسلامية في القدس المحتلة من قبل بعض ضعاف النفوس.