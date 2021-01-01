الصحة بغزة: دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية

غزة/سما/

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا ضربت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، متوقعة تزايد عدد الإصابات خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د.أشرف القدرة في تصريح صحفي ، إن رأس المال التي تراهن به الوزارة في مواجهة الموجة الثانية هو التزام المواطنين، مشددة أنها هي السبيل الوحيد للوقاية من الوباء كما حدث في الموجة الأولى.

وأضاف القدرة: "نحن نتحدث عن 226 حالة حرجة في مستشفيات قطاع غزة، مشيرا أن عدد الحالات الحرجة في غزة، تزايد خلال النصف الأول من شهر مارس كانت 33 حالة.

وأوضح أن هناك زيادة مستمرة في عدد الحالات الخطيرة والحرجة، ما يؤثر بشكل كبير على صحة المجتمع، مبينًا أنه كلما زاد عدد المصابين كلما زاد عدد الحالات الخطيرة والحرجة واعداد الوفيات.

كما أكد القدرة، أن الصحة لديها خطة في وزارة الصحة لتمديد السعة السريرية وتعظيم الاوكسجين، لافتا أن الوزارة تتمتع بالجهوزية الكاملة للتعامل مع الحالة الوبائية المتغيرة، جراء تراكم الخبرات خلال الفترات الماضية.

وشدد المتحدث باسم الصحة، أن الامر يتطلب المزيد من إجراءات السلامة والوقاية على مستوى القطاعات المختلفة، لا سميا مع اقتراب رمضان، داعيًا للمحافظة على الاهل والاهتمام بكبار السن وحثهم على تلقي لقاح كورونا في العيادات المُعلن عنها.