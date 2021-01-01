غنام تتسلم أجهزة تنفس اصطناعي من مؤسسة "وافا" الدولية

رام الله /سما/

تسلمت د.ليلى غنام، محافظة رام الله والبيرة، اليوم، عدداً من أجهزة التنفس الاصطناعي من مدير عام مؤسسة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات -الأندونيسية- محيسن عطوانة، بحضور نائبته هزار نزال، ومدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي.

كما بحثت غنام وعطاونة سبل تعزيز الشراكة والتعاون لمساندة الفئات ذات الدخل الضعيف ضمن برامج المؤسسة التي ستنفذها خلال شهر رمضان الفضيل.

وشكرت المحافظ غنام مؤسسة "وافا" على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة العلاقة المتميزة مع المؤسسة وكافة المؤسسات الدولية التي تساند الشعب الفلسطيني خصوصاً في ظل أزمة كورونا.

وتوجهت غنام بالتهنئة والتبريك لأبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أهمية أجهزة التنفس في إنقاذ حياة من يعانون من مضاعفات في الجهاز التنفسي ويحتاجون إليها في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه المستشفيات.

بدوره، أوضح عطاونة أن عدد الأجهزة التي سلمت هي 20 جهازاً، 10 من هذه الأجهزة خصصت لمجمع فلسطين الطبي، و10 خصصت لمحافظة رام الله والبيرة، مشيراً إلى أنها جزء من المشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة في فلسطين.

كما بيّن أن المؤسسة ستعمل بالشراكة والترتيب مع محافظة رام الله والبيرة على توزيع سلات غذائية خلال شهر رمضان المبارك على العائلات والفئات الأقل حظاً في المحافظة.