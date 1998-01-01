بسام عبدالسميع يهدي أعماله الأدبية الكاملة لمدير عام آيريس ميديا

ابو ظبي/سما/

أهدى الإعلامي المعروف بسام عبدالسميع أعماله الأدبية الكاملة لعام 2020، الى مدير عام "آيريس ميديا "الدكتور جمال المجايدة . وقام خلال حفل بفندق "ريحان روتانا خالدية بالاس " امس ,بتوقيع 10 كتب أصدرها خلال العام الماضيتنوعت ما بين السيرة الذاتية والرواية والأعمال الفكرية والرصد والمجموعات القصصي.

وكان المؤلف قد وقع خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 2020 ثلاثة من إصدارته هى "مسافر في زمن المنع"، "صرخة 2020" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري. ويؤكد بسام عبدالسميع أن أحداث العام 2020 شكلت وقودًا لهذه الأعمال، واصفًا إصدارته بأنها كانت سلاح المقاومة الذاتية لإجراءات الحظر والمنع التي فرضتها وباءكورونا .

وقام بتأليف هذه الاعمال دفعة واحدة من خلال معايشته العمل عن بُعد وتواجده في أبوظبي والقاهرة ودبي؛ حيث جاءت الأفكار، وتواردت الخواطر وعرف أن الإنجاز يبدأ بخطوة يعقبها الرغبة في المزيد من السير.

ويقول عن تجربة الكتابة هذه أن العزلة الدورية تمنح رؤية الصورة كاملة وتزيد الإنسان بصيرة بالدروب،

كما يؤكد بسام عبدالسميع أن تجربة العيش على أرض دولة عربية كالإمارات المتحدة أخبرته أن المحن تعد منحًا توفر التأهل لمرحلة جديدة من التطور والإنجاز، لافتًا إلى أن الإمارات تمنح قاطنيها فقه الإرادة والعمل لتحقيق كل الطموحات.

وتضم مجموعة الاعمال الكاملة للصديق بسام "رسالة النيل إلى السيسي"، أعقبه كتاب "الحج الاستثنائي" في الجمعة الأخيرة من ذي الحجة وتلاه بكتاب "مسافر في زمن المنع" وصرخة 2020 و"شفرة المؤامرة على مصر"، و"رحلتي مع النووي" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري".

يتولى الكاتب الصحفي والروائي بسام عبد السميع، حاليا رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الرؤية الاماراتية وعمل محررا بجريدة الاتحاد في ابوظبي لمدة 15 عاماً و رئيسًا لتحرير العديد من الصحف المصرية خلال الفترة من 1998 وحتى 2005 منها "المصير" و"حديث الأمة"، كما حاز جائزة الإبداع الصحفي عام 2006 وجائزة الصحافة العربية عام 2017.