  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

10 كتب فكرية وسياسية وروايات أصدرها خلال عام 2020

بسام عبدالسميع يهدي أعماله الأدبية الكاملة لمدير عام آيريس ميديا

الأربعاء 07 أبريل 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسام عبدالسميع يهدي أعماله الأدبية الكاملة لمدير عام آيريس ميديا



ابو ظبي/سما/

أهدى الإعلامي المعروف بسام عبدالسميع أعماله الأدبية الكاملة لعام 2020، الى مدير عام "آيريس ميديا "الدكتور جمال المجايدة . وقام خلال حفل بفندق "ريحان روتانا خالدية بالاس " امس ,بتوقيع 10 كتب أصدرها خلال العام الماضيتنوعت ما بين السيرة الذاتية والرواية والأعمال الفكرية والرصد والمجموعات القصصي.
وكان المؤلف قد وقع خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 2020 ثلاثة من إصدارته هى "مسافر في زمن المنع"، "صرخة 2020" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري. ويؤكد بسام عبدالسميع أن أحداث العام 2020 شكلت وقودًا لهذه الأعمال، واصفًا إصدارته بأنها كانت سلاح المقاومة الذاتية لإجراءات الحظر والمنع التي فرضتها وباءكورونا . 

وقام بتأليف هذه الاعمال دفعة واحدة من خلال معايشته العمل عن بُعد وتواجده في أبوظبي والقاهرة ودبي؛ حيث جاءت الأفكار، وتواردت الخواطر وعرف أن الإنجاز يبدأ بخطوة يعقبها الرغبة في المزيد من السير.

ويقول عن تجربة الكتابة هذه أن العزلة الدورية تمنح رؤية الصورة كاملة وتزيد الإنسان بصيرة بالدروب،

كما يؤكد بسام عبدالسميع أن تجربة العيش على أرض دولة عربية كالإمارات المتحدة أخبرته أن المحن تعد منحًا توفر التأهل لمرحلة جديدة من التطور والإنجاز، لافتًا إلى أن الإمارات تمنح قاطنيها فقه الإرادة والعمل لتحقيق كل الطموحات.

وتضم مجموعة الاعمال الكاملة للصديق بسام "رسالة النيل إلى السيسي"، أعقبه كتاب "الحج الاستثنائي" في الجمعة الأخيرة من ذي الحجة وتلاه بكتاب "مسافر في زمن المنع" وصرخة 2020 و"شفرة المؤامرة على مصر"، و"رحلتي مع النووي" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري".

يتولى الكاتب الصحفي والروائي بسام عبد السميع، حاليا رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الرؤية الاماراتية وعمل محررا بجريدة الاتحاد في ابوظبي لمدة 15 عاماً و رئيسًا لتحرير العديد من الصحف المصرية خلال الفترة من 1998 وحتى 2005 منها "المصير" و"حديث الأمة"، كما حاز جائزة الإبداع الصحفي عام 2006 وجائزة الصحافة العربية عام 2017.

الأكثر قراءة اليوم

سيبقى في ألمانيا لفترة من الزمن .. قناة عبرية تكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

مصادر عبرية تكشف سبباً آخر لزيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

قضايا خلافية ومصير النواب.. مصدر يكشف سبب وتفاصيل زيارة الوفد المصري الى قطاع غزة

داخلية غزة تتخذ عدة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا بالقطاع

ألمانيا: تشديد الإجراءات الأمنية بعد وصول الرئيس محمود عباس

40 مليون دولار منحة جديدة من ادارة بايدن للضفة و غزة

غانتس: لن نتدخل في القرارات السياسية للفلسطينيين.. وهذا ما سيحدث حال فوز حماس

الأخبار الرئيسية

عباس

الرئاسة الفلسطينية تكشف عن المستجدات الصحية للرئيس عباس..

لأول مرة .. الصحة: سجلنا حالات أصيبت بأكثر من سلالة من كورونا في ذات الوقت

اسـتشهاد مسنة فلسطينية إثر دهسها من قبل مستوطن جنوب الخليل

غزة : 6 حالات وفاة و1916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

القدوة: لم " أحرد " في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح ولهذا السبب قدمت استقالتي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية