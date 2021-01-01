غزة : استبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة القدس موعدنا وحماس تعلق

غزة / سما /

رفضت محكمة قضايا الانتخابات الطعن المقدم من الأسير حسن سلامة، وبالتالي سيتم استبعاده من قائمة "القدس موعدنا" باعتباره غير مدرج في الكشف النهائي للناخبين.

من جانبها علقت حركة حماس على استبعاد الاسير سلامة في بيان صحفي وقالت :" تلقينا بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير البطل حسن سلامة بحجة أنه غير مســــــجل في سجل الناخبين، علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال الصهيوني منذ ربع قرن من الزمان.

واضافت الحركة :" لقد شرحنا الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأجرينا اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات، ونبهنا إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات - كمؤسسة وطنية نعتز بها - على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له.

وتابعت حماس بالقول :" ثم - والتزاماً بالقانون - توجهنا إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم- طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية.

وقالت :" كان الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية.

واكملت حماس :" وعليه فإن الحركة تستهجن هذا الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأســـــــير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى. وبالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى.

واضافت :" وفي هذا الصدد فإننا ندعو القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.

وكانت إيمان ناصر الدين، رئيس محكمة قضايا الانتخابات،قالت امس إن المحكمة ستنظر اليوم في استبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" بعد تقديم طعن في غزة.



جاء ذلك في وفق ما أفادت إذاعة (الأقصى) دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 29 من آذار/مارس الماضي، لتسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع عقدها في 22 مايو/أيار المقبل، وأطلقت عليها اسم "القدس موعدنا".

ويترأس القائمة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، ومن بينها عدد من الأسرى على رأسهم سلامة.