الداخلية بغزة تصدر إعلانا بشأن آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح

غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية في غزة اليوم الاثنين إعلانا مهما بشأن الية التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري ، حيث أهابت بالمواطنين باتباع الية التسجيل الالكتروني.

نص الإعلان كما وصل وكالة سما الإخبارية

إعلان بخصوص آلية التسجيل للسفر عبر معبر رفح

نظراً لظروف جائحة كورونا، ولتفادي الازدحام في مكتب التسجيل للسفر، تُهيب الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بالمواطنين الكرام باتباع آلية التسجيل الإلكتروني للسفر عبر معبر رفح، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

وتؤكد الهيئة أنه لا داعي للحضور الشخصي لمكتب التسجيل للسفر إلا في حال الاتصال بالمواطن من قبل طاقم الهيئة وطلب حضوره؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وللمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

مع تمنياتنا بالسلامة التامة لجميع أبناء شعبنا

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الإثنين 5 أبريل 2021