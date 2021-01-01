الصحة : الحالة الوبائية في غزة حرجة جداً و"كورونا" تنتشر بشكل متسارع

غزة/سما/

كشف مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزّة فتحي أبو وردة صباح يوم الاثنين، إنّ الحالة الوبائية في قطاع غزّة أصبحت حرجة للغاية نظرًا لزيادة أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بشكلٍ سريعٍ جدًا.

وقال أبو وردة لإذاعة "صوت فلسطين"، إنّ جميع مناطق قطاع غزة ينتشر فيها الفيروس بشكلٍ كبيرٍ ومتسارع، مشيراً إلى أنّه يوجد في المستشفيات 345 حالة مُبيّتة ويتلقون العلاجات اللازمة من أجل الشفاء من فيروس كورونا.

وأوضح، أنّ الطواقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة من شدّة صعوبة الحالة الوبائيّة في القطاع، وخلال الأيام الأخيرة لجأنا للعمل بحالة الطوارئ القصوى وتم وقف العمل في كل العيادات الخارجية ووقف كل العمليات المبرمجة.

وشدد على أنّه لا يوجد أي التزام من قِبل المواطنين وهذا السبب الرئيسي لانتشار الطفرات الجديدة داخل القطاع، والكل ينصح الآخر وهو نفسه غير ملتزم بلبس الكمامة والتباعد، ونؤكّد أن الجميع غير ملتزم.

ونوه، إلى أنّ الطفرة البريطانية الجديدة دخلت قطاع غزّة منذ أسبوع والكل يعلم مدى خطورة هذه الطفرة ومدى سرعة انتشارها، وهناك عائلات كاملة تصل إلى المستشفيات في غزّة مُصابة بفيروس كورونا، وهناك أشخاص يصابون بفيروس كورونا للمرة الثانية

وأشار، إلى أنّ في هذه الأيام أصبح الاقبال على أخذ اللقاحات المضادة لكورونا أفضل من السابق، وجميع اللقاحات الموجودة في غزّة هي آمنة ولا يوجد أي مشاكل فيها، ومنذ قدوم اللقاحات إلى غزّة لم يصلنا أي حالات متضررة من هذه اللقاحات .