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قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الأحد 04 أبريل 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات



رام الله / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، مساء يوم الأحد، إنّ "حماس كان لديها تصميم كبير للوصول للانتخابات، ونحن نتقدم مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع".

وأضاف بدران في تصريح لإذاعة طيف، أنّ حماس كان لديها تصميم كبير للوصول للانتخابات، ونحن نتقدم مراحل كبيرة وصولاً للاقتراع، مؤكداً على أنّ أصل حوارات القاهرة هو الوصول لانتخابات شفافة ونزيهة.

وتابع: "أكثر ما تم الحديث عنه في حوارات القاهرة هو موضوع الحريات في الضفة وغزة".

وأردف: "مرسوم الحريات مهم، وكان لابد منه لاشعار الناس بحقيقة التفاهمات الأخيرة؛ لإنجاح الانتخابات وتحقيق الوحدة"، مُشيراً إلى أنّ هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات.

#حركة حماس #حسام بدران #الانتخابات الفلسطينية #حكومة وحدة

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