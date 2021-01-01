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يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

الأحد 04 أبريل 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم الأحد، النقاب عن الشخصيات العربية التي زعمت أنها تقف خلف محاولة الانقلاب في الأردن.

 
ونقلت الصحيفة العبرية الإسرائيليّة، عمّا وصفتهم بـ"المصادر الكبيرة جداً في الأردن"، أنّ السعودية كانت متورطة من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن.
 
ووفقاً ليديعوت، تقدر المصادر الأردنية أن ولي العهد السعودي كان شريكا سرا في محاولة الانقلاب التي فشلت.
 
وأوضحت المصادر أنّ باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي.
 
يذكر أن الأردن، أعلن أمس السبت، وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين في الإقامة الجبرية واعتقال رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين لأسباب أمنيّة.

#ولي العهد السعودي #الاردن #الانقلاب في الاردن #الامير حمزة بن الحسين

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