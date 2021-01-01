ريال مدريد يتخطى ايبار..فيديو

مدريد/سما/

أنجز فريق ريال مدريد مهمته أمام ضيفه إيبار، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ماركو أسينسيو هدف التقدم للفريق الملكي، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، بتسديدة في المقص الأيسر.



ومن ثم سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي بعد تعادلين متتاليين، ورفع رصيده إلى 63 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا"، متجاوزا بفارق نقطة واحدة غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيستضيف فريق بلد الوليد، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "كامب نو".

في المقابل، توقف رصيد إيبار عند 23 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.