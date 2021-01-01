فوز تاريخي للزمالك على مولودية الجزائر ..فيديو

الجزائر/سما/

خرج نادي الزمالك المصري بفوز تاريخي من ملعب مضيفه مولودية الجزائر (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، في الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق المصري كل من اللاعبين، المهاجمين يوسف إبراهيم أوباما، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، في الدقيقتين (7 و33) على الترتيب من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "5 جويلية 1962" بمدينة الشراقة الجزائرية.





وحقق الزمالك بذلك انتصارا تاريخيا على المولودية، إذ أنه الفوز الأول "للفارس الأبيض" على فريق جزائري في عقر داره.

وأنعش الزمالك آماله في مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل الثنية إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث رفع رصيده إلى 5 نقاط، ويحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر، صاحب مركز الوصافة.

بينما يتصدر الترجي الرياضي التونسي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، وتعرض لهزيمة مفاجئة في هذه الجولة (1-2) أمام مضيفه فريق تونغيث السنغالي، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط.