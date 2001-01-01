من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الامن الاردني ؟

عمان/سما/

قال مصدر أمنيّ اردني إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وان التحقيق في الموضوع جارٍ.

وعوض الله هو رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك عبد الله الثاني الخاص السابق إلى السعودية.



درس عوض الله في جامعة جورج تاون في واشنطن

درس في مدرسة لندن الاقتصادية

حصل على الدكتوراه في وقت قياسي مبكر.

عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي .

عين وزيرا للتخطيط ، ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005.

حصل عوض على وسام الحسين للعطاء المميز

وفي نفس السياق أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن

الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار