غزة: لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية.. وترجيحات بوجود نحو 5 أضعاف الإصابات المعلن عنها

غزة /سما/

رجح رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة بوزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، أن يكون هناك 4 إلى 5 أضعاف عدد الإصابات المسجلة في المجتمع من تلك المعلن عنها من الوزارة.

وقال العبادلة في تصريحات لإذاعة القدس المحلية بغزة، إنه منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي، دخل القطاع في الموجة الثانية من المرض، ونحن الآن في حالة تصاعد ولم نصل للذروة رغم تجاوزنا الألف إصابة.

وأضاف "سيكون هناك زيادة في أعداد الإصابات ونحن نعلم ما هو موجود بالمجتمع، هو أكبر مما هو مُعلن، حيث لم يتم إجراء مسح كامل للإصابات في المجتمع".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 65 حالة أصيبت مرة أخرى وإصابتها أشد من ناحية الأعراض والإصابة المرضية، وهذا أمر ليس جديد بل هي حالة عالمية. كما قال.

وبين مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة بصحة غزة، أنه يتم إجراء الفحوصات دون النظر إلى طبيعة الطفرة، مشيرًا إلى أنه مؤخرًا تم إجراء فحوصات خاصة بالطفرة البريطانية.

وقال العبادلة "الارتفاع المفاجئ لم يكن مفاجئًا وهو متابع منذ البداية، والأمر بحاجة لتكاتف الجهود بيننا وبين المواطنين".

وأضاف "لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية، ولكن توقعاتنا أن تكون ما بين 10-20 إبريل سنسجل خلالها أعلى الأرقام ما بين هذه الفترة".