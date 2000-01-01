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حملة لجمع الكلاب السائبة في شوارع غزة

السبت 03 أبريل 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة لجمع الكلاب السائبة في شوارع غزة



غزة / سما /

نظمت بلدية غزة حملة مكثفة لجمع الكلاب السائبة في شوارع المدينة ونقلها للمحمية الطبيعية التي أقامتها البلدية في شارع "10 جنوب المدينة بالتعاون مع جمعية سلالة الرفق بالحيوان.

رئيس قسم الصحة الوقائية محمد العشي قال: "إن نحو 60 من الكلاب السائبة تجمع شهريًّا من كل شوارع ومناطق المدينة وتنقل إلى المحمية، موضحًا أن عدد الكلاب في المحمية وصل إلى نحو (600) كلب.

وأوضح أن البلدية تتجنب استخدام وسائل غير رحيمة كالقتل أو التسميم، وأن الكلاب تصطاد وتوضع في أقفاص وتنقل إلى المحمية، مبينًا أن طواقم القسم تواجه أحيانًا صعوبات في عمليات الجمع، بسبب هروب الكلاب من المكان نهارًا والعودة إليه ليلًا.

وبين أن البلدية تبحث حاليًّا بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة استخدام آليات جديدة لتسهيل عملية جمع الكلاب، وتسهيل عملية السيطرة على أكبر عدد منها، بسبب الصعوبات التي تواجهها طواقم القسم في عمليات الجمع.

وأضاف العشي: "إن المحمية أقيمت على أرض تبلغ مساحتها نحو 2000 متر مربع، وتفصل الذكور عن الإناث لمنع تكاثرها وزيادتها"، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه عمل البلدية في المحمية وجمع الكلاب وأبرزها الحاجة إلى قطعة أرض أكبر ومكان مناسب لعملية الجمع والأزمة المالية التي تمر بها البلدية، الأمر الذي يتطلب دعمًا من المواطنين.

#الكلاب #غزة #قطاع غزة #بلدية غزة #الرفق بالحيوان

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