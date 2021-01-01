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سوري يخترع سيارة تعمل بالماء..فيديو

الجمعة 02 أبريل 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوري يخترع سيارة تعمل بالماء..فيديو



دمشق/سما/

تمكن مخترع سوري، مؤخرا، من تطوير سيارة صديقة للبيئة، تعمل بالماء بدل الوقود.

ونقلت صحيفة "الوحدة" السورية عن المخترع محمد عجيب قوله، إن الجهاز الذي طوّره، يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء والوقود في المحرك، ليولد وقودا عالي الجودة واحتراقا كاملا، دون انبعاث الغاز من عادم السيارة.

وبحسب عجيب فإن الجهاز يطيل من عمر المحرك ويرفع من كفاءته واستهلاكه للوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، مشيرا إلى إمكانية تركيبه بأي سيارة.

ويمكن لجهاز السيارة استخراج 12 فولت بأمبير عال وكهرباء 220 فولت، وهذا يعد بحد ذاته حلا جيدا لمشكلة قلة الوقود ونقصها في سوريا.

واستغرق تطوير الجهاز ثلاث سنوات، علما أن لعجيب براءتي اختراع، الأولى لمؤقت زمني للغاز، يمنع حوادث الغاز واحتراق المنازل، والثاني محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وحركة المياه.

#سوريا #احتراع سيارة #ابتكار #تكنولوجيا

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