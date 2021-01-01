مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية : الوضع الوبائي في غزة وصل لمرحلة أخطر مما كنا نتخيل

غزة/سما/

أكد فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، صباح يوم الخميس، أن الوضع الوبائي في قطاع غزة خطير خاصةً بعد الدخول في المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات لأكثر من ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وقال أبو وردة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "الوضع وصل لأكثر مما كنا نتخيل حيث وصلت نسبة إيجابية الفحوصات لـ29% وهذه نسبة خطيرة".

وأوضح، أن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في غزة هو وصول طفرات كورونا الجديدة للقطاع.

وشدد، أنه وبحسب زملاء في المستشفيات هناك عائلات بأكملها تصل للمشافي مصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.

ونوه إلى أن هناك 203 حالات خطيرة في المستشفيات، و32 إصابة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار، إلى أنه وخلال الفترة الماضية لم يكن هناك إقبال على تلقي لقاح فيروس كورونا بالشكل المطلوب ولكن خلال الأسبوع الماضي فقط بدأ المواطنون بالتوجه لتلقي اللقاح.

وطالب مستشار الكيلة في غزة، كبار السن بالتواصل مع الجهات الطبية لتلقي لقاح كورونا.