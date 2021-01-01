في ليلة واحدة..مرشح ثاني من حركة فتح يعلن انسحابه من قائمة الحركة

غزة/سما/

أعلن أحد مرشحي حركة فتح "م7" للانتخابات التشريعية في قطاع غزة د.رياض الأشطل، انسحابه من حركة فتح بشكل كامل.

وجاء ذلك في منشور كتبه الأسطل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيثُ قال أنا رياض محمود الأسطل أعلن انسحابي من الترشح في قائمة حركة فتح للتشريعي 2021م؛ وذلك احتجاجا على الاختيار اللامسؤول الذي تجاهل حجم الناخبين في محافظة خانيونس.

وقال، إنّ "تجاهل رأي القاعدة الجماهيرية، ورأي التقارير المرفوعة، السلوك الذي لا يمثل روح حركة فتح أجبرني على هذه الخطوة، وألف مبارك للحركة على اختياراتها الموفقة جدا . . جدا . . جدا".

وقدم الشكر، لكل من دعم ترشيحي في القائمة بأي صورة من الصور .

وفي منشور لاحق أكد الأسطل، عن اعتذاره للقوائم التي رفض الانضمام إليها، قائلاً: "الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل . . ونظرا لأن هناك أكثر من خمس قوائم محترمة عرضت على الانضمام لها في مواقع متقدمة من قوائم مرشحيها. . ولكنني رفضت ذلك العرض لأسباب تتعلق بقناعات سابقة اكتشفت أنها في غير محلها، فإنني أعتذر لكل هذه القوائم ، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والتوفيق !"





