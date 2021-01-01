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صحيفة: تفاصيل جديدة بشأن إصابة عمر السومة

الثلاثاء 30 مارس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تفاصيل جديدة بشأن إصابة عمر السومة



وكالات

كشفت تقارير صحفية رياضية تفاصيل جديدة عن إصابة اللاعب الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي.



وأفادت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، بأن السومة بدأ تدريباته الانفرادية في المنزل، عقب إصابته في العضلة الخلفية، الثلاثاء الماضي، خلال وجوده مع منتخب بلاده في معسكر البحرين، حيث لعبت سوريا أمام أصحاب الأرض الخميس الماضي دون عمر السومة، الذي عاد إلى جدة متأثرًا بإصابته.
ويواجه المنتخب السوري، اليوم، نظيره الإيراني. 

وأكد طبيب الأهلي السعودي أن السومة يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام، مع إمكانية دخوله التدريبات الجماعية قبل لقاء فريق الرائد بيومين.

وسيطرت حالة من الغموض بشأن مشاركة السومة في مباراة الرائد، سواء الدفع به في التشكيل الأساسي، أو وجوده على مقاعد البدلاء، في وقت يتابع الجهاز الطبي في الأهلي السعودي برنامج السومة وتدريباته في منزله، حيث يتحدد خلال الأيام المقبلة احتمال مشاركته أمام الرائد أم لا.

#عمر السومة #اصابة عمر السومة #مهاجم النادي الاهلي السعودي #المنتخب السوري والايراني #ايران وسرويا

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