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12 عازف بيانو يعيدون ألحان بيتهوفن في ذكرى ميلاده

الثلاثاء 30 مارس 2021 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 عازف بيانو يعيدون ألحان بيتهوفن في ذكرى ميلاده



وكالات / سما /

يحتفل 12 من أبرز عازفي البيانو في العالم بالذكرى الـ 250 لعيد ميلاد بيتهوفن مع ألحان جديدة مستوحاة من أعماله.

وقالت المنصة الموسيقية العالمية " ديزر"، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية، نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن العازفين، ومن أبرزهم شيلي جونزاليس وسفياني بامارت وكلو فلاور، قد وضعوا لمساتهم الخاصة على القطع الكلاسيكية للموسيقار العالمي بيتهوفن.

وأدى كل عازف بيانو واحدة من مؤلفات بيتهوفن الأصلية بمفرده، حيث يقدم سفياني بامارت، أحد أفضل فناني الموسيقى الكلاسيكية لعام 2020، أداء مذهلاً لبعض ألحان الموسيقار العالمي ، بينما تضفي عازفة البيانو والملحنة "كلو فلاور" طابع رومانسي وغنائي بعد إعادة أداء "كونشرتو البيانو رقم 5 لبيتهوفن".

ويأتي الألبوم الجديد ضمن إنتاج "ديزر أوريجينالز" بعد إطلاق التقرير الموسيقي المشترك "إحياء الموسيقى الكلاسيكية" بالتعاون مع الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، والذي كشف عن أن المستخدمين الذين تترواح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاماً يشكلون حوالى 34?? من مستمعي الموسيقى الكلاسيكية في جميع أنحاء العالم وهو جمهور ينمو بشكل كبير خلال جائحة كورونا.

من جهته ، قال يانيك فيج، محرر الموسيقى الكلاسيكية في Deezer، :"جذبت الموسيقى الكلاسيكية المستمعين من جميع الأعمار خلال هذا الوقت العصيب، ويهدف ألبومنا الجديد إلى الجمع بين جميع أنواع عشاق الموسيقى الكلاسيكية من خلال مزج الإيقاعات المعاصرة مع الأصوات التقليدية".

وأضاف أن هذه هي " المرة الأولى التي يعيد فيها فنانون من هذا المشهد الكلاسيكي الجديد تأليف قطع لأيقونة مثل لودفيغ فان بيتهوفن، وآمل أن يساعد أسلوبنا الفريد في هذا الملحن المذهل المعجبين في الاحتفال بالذكرى الـ250 لميلاده".

ويضم الألبوم، بحسب البيان، حوالى 24 تحفة فنية جديدة ومبتكرة وهو متوفر حصرياً على قناة بيتهوفن ضمن تطبيق Deezer، ولمدة شهر .

#بيتهوفن #بيانو #ألحان بيتهوفن

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