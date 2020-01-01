رسميا..مانشستر سيتي يعلن موعد رحيل مهاجمه الأسطوري سيرخيو أغويرو

لندن/سما/

أعلن نادي مانشستر سيتي البريطاني، اليوم الاثنين، عن موعد رحيل مهاجمه الأسطوري سيرخيو أغويرو بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال النادي إنه سيقيم وداعا تاريخيا وعاطفيا للمهاجم أغويرو هذا الصيف، معلنا نهاية مشواره مع النادي، فور انتهاء عقده معهم، وفقا للموقع الرسمي لنادي "مانشيستر سيتي".





ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، إنه "في هذه الأثناء، يسعدني أن أعلن أننا سنكلف فنانا بإنشاء تمثال لسيرغيو ليعيش في ملعب الاتحاد جنبا إلى جنب مع التمثال قيد الإنشاء لفينسينت وديفيد. ونتطلع إلى فرصة توديع سيرغيو في نهاية الموسم ".

وتابع: "سيبدأ النادي الآن العمل على خطط للاحتفال برحيله في المباراة الأخيرة على أرضه لموسم 2020/2021 ضد إيفرتون، حيث يحدونا الأمل في أن يُسمح لآلاف المشجعين بالحضور في ملعب الاتحاد تقديرا لإسهاماته وإنجازاته غير العادية".



ويحظى أغويرو بتقدير استثنائي من قبل مشجعي المانشسترسيتي، ويعدّ أغويرو الهداف التاريخي للنادي وأبرز نجومه التاريخيين على الإطلاق، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت مجد النادي الأكبر.

سيرخيو أغويرو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب في مركز الهجوم مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم، وهو لاعب عالمي في مجال كرة القدم، وأحد نجوم القرن الحادي والعشرين.