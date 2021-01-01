قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

رام الله/سما/

اعتذر القيادي في حركة "فتح" الدكتور عدنان ملحم عن قبول الترشح في قائمة الحركة لانتخابات المجلس التشريعي القادمة، بسبب ترتيبه برقم "108".

ووجه ملحم عبر حسابه في "فيسبوك" رسالة للرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية قال فيها: "أشكر ثقتكم الكبيرة، التي منحتموني إياها، بإدراج إسمي في قائمة حركة فتح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني القادمة برقم 108.. وأعتذر عن قبول الترشيح، معتقدا بأن وضعي في هذه المرتبة، لا يتفق مع تاريخي النضالي والأكاديمي الطويل".

وكرر ملحم اعتذاره عن قبول الترشح مرة أخرى. وأضاف " شكرا لثقتكم الغالية جدا، وأعاهدكم جميعا أن اظل جنديا تحت راية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقيادتها الشرعية ممثلة بالأخ الرئيس محمود عباس، وجميع مؤسساتها الشرعية التي تربيت بين ظهرانيها، ملبيا كل المهمات التي ستوكل إلي من أجل رفعتها وترسيخ رؤيتها النضالية والسياسية والمجتمعية والنقابية".





