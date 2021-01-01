دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

القدس المحتلة / سما /

زعم الصحفي والمحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، اليوم الاثنين، أن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الادارة الامريكية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية,

وادعى بن مناحيم، أن اثنين من رجال الأعمال المقربين لرئيس السلطة (الرئيس محمود عباس) خرجا في بعثة سرية الى واشنطن، للتشاور مع الإدارة الأمريكية حول تأجيل الانتخابات، وذلك على خلفية الانقسام بحركة فتح والتخوف من خسارتها في الأنتخابات.

وأشار المحلل الاسرائيلي بن مناحيم، الى أن إسرائيل والأردن ومصر تؤيد تأجيل الانتخابات.