  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

الإثنين 29 مارس 2021 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات



رام الله / سما /

 تستمر اجتماعات اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك على مدار الساعة بهدف إقرار القائمة الرسمية لحركة "فتح" للانتخابات التشريعية القادمة.

حيث تم استعراض الأسماء المرشحة وكذلك الاقتراحات التي تدعم وتعزز الأهداف الوطنية والتي تحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حفاظا على وحدة الأرض والشعب والمقدسات.

كما تحيي اللجنة المركزية لحركة "فتح" الجهود الخلاقة لكافة الأطر القيادية والقاعدية، وجهودها الكبيرة التي بذلتها خلال الأيام الماضية لإنجاز قائمة تعبر عن طموحات شعبنا.

#مركزية فتح #الرئيس عباس #حركة فتح #قائمة فتح الانتخابية #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

الحية يكشف تفاصيل حول قائمة "حماس" الانتخابية

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: لا تثير القلق.. واغلاق القطاع متعلق بتطور الحالة الوبائية

نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: بينيت بخطته "القذرة" ولبيد يبكي "كورونا" وعباس "يدعو ربه" ونتنياهو "يصنع العجل"

فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. استحداث 6000 وظيفة جديدة وتحويل ملفات غزة لجهات الاختصاص

الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

اعلان سما رسائل