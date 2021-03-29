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فيديو ..مهرجان أهداف لمنتخب مصر

الإثنين 29 مارس 2021 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..مهرجان أهداف لمنتخب مصر



القاهرة/سما/

تقدم المنتخب المصري على ضيفه منتخب جزر القمر (4-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وضعاف زميله محمد شريف النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط.

 ومن ثم تألق النجم محمد صلاح بتسجيله هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق عند الدقيقتين (21 و25) من زمن اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي.

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