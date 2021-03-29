فيديو ..مهرجان أهداف لمنتخب مصر

تقدم المنتخب المصري على ضيفه منتخب جزر القمر (4-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.
وافتتح المصري محمد النني التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وضعاف زميله محمد شريف النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط.
يانني يامعلم ????????⚽️????@ElNennY— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021
الهدف الاول لمنتخب #مصر في مرمى جزر القمر ???????????????? pic.twitter.com/bOJj9iDFVm
ياولد ع التمريرة ياأفشة .. ياسلام ع الهدف يامحمد شريف— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021
منتخب #مصر يتقدم 2-0 على #جزر_القمر ???????????????? pic.twitter.com/puPD1Y85xw
ومن ثم تألق النجم محمد صلاح بتسجيله هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق عند الدقيقتين (21 و25) من زمن اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي.
مهرجان أهداف 3-0 #صلاح يسجل الهدف الثالث ????????????@MoSalah pic.twitter.com/GnZadQZz2c— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021
#محمد_صلاح يسجل الهدف الرابع في مرمى منتخب #جزر_القمر ويتجاوز رقم حسن الشاذلي ليصبح ثاني أكثر الهدافين في تاريخ منتخب #مصر بـ45 هدفًا في 69 مباراة مع #الفراعنة ????????????⚽️@MoSalah #SALAH #AFCON2021Qualifiers #Egypt pic.twitter.com/hk20Mw8ukt— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 29, 2021