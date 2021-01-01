الحية يكشف تفاصيل حول قائمة "حماس" الانتخابية

غزة /سما/

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، مساء يوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة حول قائمة الحركة المقرر خوضها في الانتخابات التشريعية المقبلة والمنعقدة بتاريخ 22 مايو المقبل.

وقال في تصريح صحفي: "قدمنا قائمة بعنوان "القدس موعدنا" وتحمل الرقم 10"، مؤكدًا على حرص الحركة على تصميم القائمة أن تكون القدس عنوانها.

وأشار إلى أن القائمة تضم خبراء ومتخصصين ومن الأسرى الفلسطينيين، منوهًا إلى أنهم في انتظار الإشعار بالقبول ثم المضي إلى الأمام.

وتابع: "نأمل أن تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام"، مؤكدًا على أنه من حق كل القوائم الانتخابية التنافس بشرف.

وحذر الحية من تسييس أي بعد قضائي بالعملية الانتخابية، مشددًا على حرص الحركة على أن يكون على قائمتها عمالقة الأسرى، والحرص على أن يمثل عنصر الشباب ثلث القائمة الانتخابية.