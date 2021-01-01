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إيطاليا تنتصر على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم

الإثنين 29 مارس 2021 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تنتصر على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم



وكالات / سما /

حقق مُنتخب إيطاليا انتصاراً هاماً على بلغاريا في ثاني مُباريات تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بنتيجة هدفين دون رد.

وكان ملعب فاسيل ليفسكي في العاصمة البلغارية صوفيا قد استضاف اللقاء بين المُنتخبين، وتمكن أندريا بيلوتي من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن مانويل لوكاتيلي من تسجيل هدفه الأول مع المُنتخب الإيطالي، وذلك في الدقيقة 82 من اللقاء بعد تسديدة مُتقنة ولقطة فنية رائعة.

ورفعت إيطاليا رصيدها من النقاط للنقطة السادسة من أصل ست نقاط مُمكنة تحتل بهم المركز الأول، بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الثاني بنفس رصيد النقاط ولكن فارق الأهداف يصب في صالح رجال روبرتو مانشيني.

#إيطاليا #بلغاريا #تصفيات كأس العالم #منتخب إيطاليا

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