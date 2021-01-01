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الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..

الأحد 28 مارس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة د. أشرف القدرة إن" وزارته كان لها خلال يناير الماضي قراءات عن الوضع الوبائي، وكان هناك تقديرًا للعودة لارتفاعات المنحنيات الوبائية."

وأوضح القدرة في حديث لقناة "الأقصى" الفضائية، مساء الأحد، بأن الـ 857 إصابة بفيروس كورونا التي سجلت خلال الـ 24ساعة الماضية كان من بينها العشرات احتاجت الدخول إلى مستشفيات وأقسام العزل.

وناشد القدرة المواطنين بالرفع من إجراءات الوقاية والسلامة، والتعامل بجدية مع هذا الواقع الخطير، حتى يعود المنحنى إلى وضعه الطبيعي.

وقال القدرة "إذا بقيت الأرقام في تزايد، فإننا سندخل مرحلة الذروة خلال الأيام القادمة، كالتي كانت في شهر ديسمبر الماضي."

وأضاف "نوجه الدعوة للمواطنين كافة بالالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام التام بالمحددات التي تنشرها الجهات المسئولة."

وشدد القدرة بالقول "إذا ما بقيت الحالة على ذلك، هناك العديد من الإجراءات التي ستتخذها الجهات الحكومية، بهدف حماية المجتمع والفئات الهشة فيه، وكسر حدة انتشار كورونا في المجتمع."

وقال "ربما نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة، منها الإغلاق يوميْ الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق."

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