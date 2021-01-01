تشييع جثمان الشيخ العالم يوسف فرحات"أبو الحسن" وسط قطاع غزة..صور

غزة/سما/

انطلقت قبل ظهر اليوم الأحد، مراسم تشييع مدير عام الوعظ والإرشاد ووحدة القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الشيخ الدكتور يوسف فرحات.

وشاركت جموع غفيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في جنازة تشييع الداعية فرحات، وسط حالة من الحزن على وفاته.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعت "أحد قادة الحركة وعلم من أعلام الجهاد والمقاومة والدعوة الدكتور يوسف علي فرحات "أبو الحسن"، الذي وافته المنية في مخيم النصيرات، بعد رحلة طويلة من الجهاد والعلم والعطاء".



وقالت الحركة في بيان: "إننا إذ نودع الشيخ القائد أبا الحسن؛ لنستذكر شخصية فريدة جمعت بين العلم والمقاومة، فقد قضى سنوات في سجون الاحتلال بتهمة المقاومة وتعرّض للتعذيب الذي كاد أن يقضي عليه وقتذاك".

























































































