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هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس"للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

الأحد 28 مارس 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس"للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟



وكالات

نفى طارق عباس نجل الرئيس محمود عباس أن يكون قد تم طرح اسمه في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرا كأحد مرشحي الحركة في انتخابات التشريعي القادمة.

وأكد طارق في تصريحات صحفية "أنه رداً على ما تناقلته بعض المواقع المشبوهة و الصحافة الصفراء"،  فإنه لم ولن يُطرح اسمه في اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرا كأحد مرشحي الحركة في انتخابات التشريعي القادمة.

وحذر نجل الرئيس من أن: "المواقع المشبوهة والصحافة الصفراء" وكما هو متوقع وقبيل إعلان القائمة الإنتخابية لحركة فتح، ستبدأ بشن حربها ونشرها الإشاعات الكاذبة مستهدفة حركة فتح وأبناءها في كافة المواقع، محذرا من الإلتفات لهذه الإشاعات والأخبار التي ستزداد كلما اقتربنا من موعد العرس الديمقراطي.

يشار إلى أن تصريحات طارق عباس جاءت بعد نشر بعض المواقع الالكترونية إنها نقلت معلومات من مصادر خاصة داخل حركة فتح، بأنه تم ترشيح نجل الرئيس محمود عباس "طارق" في انتخابات المجلس التشريعي القادمة ضمن قائمة حركة فتح.

#طارق عباس #فتح #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

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