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"الواقع يدق ناقوس الخطر"... شاهد: بدء سريان الإغلاق الليلي بكافة محافظات قطاع غزة

السبت 27 مارس 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الواقع يدق ناقوس الخطر"... شاهد: بدء سريان الإغلاق الليلي بكافة محافظات قطاع غزة



غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، إن: "جهاز الشرطة يعمل الآن بشكل حثيث لتنفيذ قرار الحظر الليلي، ومتابعة إغلاق المنشآت كافة، ووقف حركة المركبات، ومنع تحرك المواطنين في الشوارع، باستثناء الصيدليات".

وأوضح البزم، أنه مع بدء سريان الحظر الليلي في قطاع غزة، أن وزارة الداخلية تواصل تكثيف الدوريات الشرطية لمتابعة الإجراءات الوقائية في القطاعات كافة، وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في الأسواق الشعبية، ومتابعة قرار العدد في صالات الأفراح بما لا يتجاوز 100 شخص، ومنع حفلات الأفراح وبيوت العزاء في الشوارع.

وعبر عن أمله أن يكون هناك التزام عام من المواطنين، حتى نستطيع أن نواجه هذه المرحلة الجديدة من انتشار الفايروس.

وأضاف: "الواقع يدق ناقوس الخطر، لذا نوجه دعوة للمواطنين بأن يأخذوا الأمر بجدية، والالتزام بالإجراءات حفاظًا على سلامتهم، حتى نستطيع تجاوز هذه الحالة".



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