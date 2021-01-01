محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تعرضه للحبس في أمريكا

القاهرة/سما/

كشف الفنان المصري، محمد محمود عبد العزيز، تعرضه للحبس في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب زعيم طالبان.

وقال عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية "أون" المصرية، إنه تم توقيفه، في أمريكا، أثناء تصوير فيلم "ليلة البيبي دول"، حيث كان يعمل مساعدًا للمخرج في هذا الوقت، بسبب تشابه في الأسماء، بينه وبين زعيم حركة طالبان الأفغانية.



وتابع "كل الأوراق التي خرجنا بها من مصر كانت رسمية وسليمة، والجميع مر بالفعل، وعندما جاء دوري دققوا في الأوراق الخاصة به، ثم طلب الأمن مني أن أتبعهم".

وأضاف: "أبويا قلب الدنيا، وخدوني في مكان تحت الأرض، والدنيا اتشقلبت، ثم دخل اثنان يتحدثان اللغة العربية، وقال أحدهما: (ابن محمود عبد العزيز ليس هنا)، ولكني قلت لهم: (أنا هنا) فأخذوني، وذهبت معهم إلى الخارج".

كما كشف محمد محمود عبد العزيز، أن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان رافضا دخوله هو وشقيقه كريم مجال التمثيل.

وقال إن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز رفض دخوله هو شقيقه كريم دخول عالم التمثيل من منطلق خوف الأب على أبنائه.



وأضاف: "والدي محمود عبد العزيز كان عارف أن مهنة التمثيل شاقة ذهنيا ونفسيا وجسديا لذلك كان يرغب في عدم دخولنا التمثيل".



من جانبه، قال كريم محمود عبد العزيز: "أبويا طلع كلامه صح في أن مهنة التمثيل شاقة، ومفيش كلمة أبويا قالها ليا في أي حاجة في الدنيا إلا وطلعت صح".