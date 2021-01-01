  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تعرضه للحبس في أمريكا

الجمعة 26 مارس 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب تعرضه للحبس في أمريكا



القاهرة/سما/

كشف الفنان المصري، محمد محمود عبد العزيز، تعرضه للحبس في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب زعيم طالبان.

وقال عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية "أون" المصرية، إنه تم توقيفه، في أمريكا، أثناء تصوير فيلم "ليلة البيبي دول"، حيث كان يعمل مساعدًا للمخرج في هذا الوقت، بسبب تشابه في الأسماء، بينه وبين زعيم حركة طالبان الأفغانية.


وتابع "كل الأوراق التي خرجنا بها من مصر كانت رسمية وسليمة، والجميع مر بالفعل، وعندما جاء دوري دققوا في الأوراق الخاصة به، ثم طلب الأمن مني أن أتبعهم".

وأضاف: "أبويا قلب الدنيا، وخدوني في مكان تحت الأرض، والدنيا اتشقلبت، ثم دخل اثنان يتحدثان اللغة العربية، وقال أحدهما: (ابن محمود عبد العزيز ليس هنا)، ولكني قلت لهم: (أنا هنا) فأخذوني، وذهبت معهم إلى الخارج".

كما كشف محمد محمود عبد العزيز، أن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان رافضا دخوله هو وشقيقه كريم مجال التمثيل.

وقال إن والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز رفض دخوله هو شقيقه كريم دخول عالم التمثيل من منطلق خوف الأب على أبنائه.


وأضاف: "والدي محمود عبد العزيز كان عارف أن مهنة التمثيل شاقة ذهنيا ونفسيا وجسديا لذلك كان يرغب في عدم دخولنا التمثيل".


من جانبه، قال كريم محمود عبد العزيز: "أبويا طلع كلامه صح في أن مهنة التمثيل شاقة، ومفيش كلمة أبويا قالها ليا في أي حاجة في الدنيا إلا وطلعت صح".

#محمود عبد العزيز #مصر #طالبان #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب : وثيقة سياسية بين فتح وحماس تعبد الطريق لحكومة الوحدة الوطنية

السنوار يكشف تفاصيل علاقة أبو عاصف البرغوثي بكتائب القسام.. "الضفة تشكل صاعق الانفجار"

دحلان: عشر سنوات من المساعدات ألزمنا بها واجبنا الوطني لا الانتخابات ..فيديو

فيديو مثير للضحك لحركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

مبادرة صينية بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. وفلسطين تعلق!

تعرف على النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 بعد انتهاء عملية فرز الأصوات

قناة عبرية: نتنياهو غاضب بعد خسارة 300 ألف صوت

الأخبار الرئيسية

ائتلاف

بعد فرز 99.7 % من الأصوات.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

يديعوت: كوخافي يسعى لتشريع الاعدام الميداني..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

صحيفة: حسين الشيخ يطلب من الاحتلال مقابلة البرغوثي مرة أخرى وهذا ما اشترطه الاخير ..

الأزمة تتعمق وتتصاعد .. نتنياهو يرفض طلبا مهما للأردن وهو كالتالي ..

اعلان سما رسائل