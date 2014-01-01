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انزعج من صوت الأذان فقتل المؤذن بعد صلاة الفجر بطريقة صادمة!

الخميس 25 مارس 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
انزعج من صوت الأذان فقتل المؤذن بعد صلاة الفجر بطريقة صادمة!



وكالات / سما /

أقدم شاب يمني في محافظة تعز، على قتل جاره المؤذن، بسبب انزعاجه من صوت الأذان!

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن في حي "الضربة" وسط مدينة تعز بخنجر يمني معروف محليًا باسم "الجنبية"، عقب صلاة الفجر، بعدما أزعجه الصوت.

وأضافت المعلومات بأن الجاني ألقى حجارة على رأس المؤذن البالغ من العمر 80 عاماً، ما تسبب في وفاته على الفور.

بدوره، كشف نائب مدير قسم شرطة الجديري في محافظة تعز، النقيب مختار اليوسفي، أن الجاني تحصن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ"ساطور"، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته.

وأكدت الشرطة اعتقال القاتل ونقله إلى أحد مشافي المدينة.

#الأذان #صلاة الفجر #اليمن #تعز #المؤذن #مسجد الرحمن #الضربة

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