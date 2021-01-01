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"المواصفات والمقاييس" تدعو الشركات العاملة بمجال الطاقة الشمسية الحصول على شهادة مطابقة لمحولات الطاقة

الخميس 25 مارس 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المواصفات والمقاييس" تدعو الشركات العاملة بمجال الطاقة الشمسية الحصول على شهادة مطابقة لمحولات الطاقة



غزة / سما /

دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، الحصول على شهادة مطابقة لمحولات الطاقة، حرصاً على حماية شبكات الكهرباء والحفاظ على معايير جودتها من أي تأثير سلبي ناتج عن ربط المحولات بها.

وأشارت مؤسسة المواصفات في بيان، اليوم الخميس، للراغبين بالحصول على شهادة المطابقة لمحولات الطاقة الشمسية (PV Inverters) إضافة إلى المتطلبات الأخرى المتعارف عليها، ضرورة توفير الوثائق التالية:

-شهادة فحص من جهة فحص معتمدة  طرف ثالث ) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية (م ف 2707) الخاصة بأنظمة الطاقة الموصولة على الشبكات الكهربائية من خلال مرحلات الجزء 2 (متطلبات المرحل) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 2).  

-تقرير فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية م ف 2707 أنظمة الطاقة الموصولة على الشبكات الكهربائية من خلال مرحلات الجزء 2 (متطلبات المرحل) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 2).

-شهادة فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية م ف 2707 الجزء 3 (متطلبات حماية الشبكة الكهربائية) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 3).

-تقرير فحص من جهة فحص معتمدة (طرف ثالث) وفقاً لمتطلبات المواصفة الفلسطينية (م ف 2707 الجزء 3) متطلبات حماية الشبكة الكهربائية) أو وفقاً لمتطلبات أية مواصفة دولية مكافئة أخرى مثل المواصفة (AS 4777 part 3) ، علما ً أن العمل بهذه المتطلبات يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.

#المواصفات والمقاييس #الطاقة الشمسية #شهادة

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