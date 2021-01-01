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فيديو يكشف حالة الفنانة السورية غادة بشور بعد تعرضها لأزمة قلبية في بيروت

الخميس 25 مارس 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يكشف حالة الفنانة السورية غادة بشور بعد تعرضها لأزمة قلبية في بيروت



بيروت/سما/

نقلت الفنانة السورية، غادة بشور، إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة قلبية استطاع الأطباء إنقاذها منها قبل أن يتفاقم وضعها الصحي.

وحرصت غادة بشور، على طمأنة الجمهور، من خلال مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، وهي داخل المستشفى، مبينة أن حالتها الصحية كانت سيئة بسبب أزمة قلبية وهي الآن تحسنت كثيرا.

الحمدلله أزمة ومرقت .. من قلبي كل الشكر للجميع في شركة البراق بيروت للأستاذ محمد العنزي والأستاذ عبد العزيز العنزي...

تم النشر بواسطة ‏غادة بشور‏ في الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠٢١


وقالت: "هذه المرة أحدثكم من المستشفى.. تعرضت لأزمة قلبية والحمد لله قدرنا في آخر دقيقة ننفد منها شكرا لكل حدا سأل عني ولكل حدا اتصل وإطمن".

وتشارك الفنانة السورية، غادة بشور، في ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "حارة القبة"، وهو من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وتشارك أيضا في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار" ومسلسل "الكندوش".

#الفنانة السورية #غادة بشور #ازمة قلبية

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