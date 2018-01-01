تونس: فلسطين تحصد جوائز مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

تونس /سما/

أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأربعاء، فوز دولة فلسطين بعدة جوائز في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تحت عنوان: "البرمجة والزخرفة".

وحصلت فلسطين على المرتبة الأولى في مسابقة الأسبوع الذهبي، والمرتبة الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية لمدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية "عرابة -جنين"، والمرتبة الثانية في النشاط الذهبي، والمركز الثاني في جائزة أفضل معلم التي حصلت عليها المعلمة ولاء سمير صرصور من مدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية، والجائزة الذهبية في معرض الصنف الموصول بالحاسوب للفئة أكثر من 15 عام، والمرتبة الأولى- المبرمجين الصغار.

وفي مسابقة الكاهوت العربي، حصل الطلبة جنى معاذ وسما معاذ على المركز الثالث، والمرتبة الثالثة في الفن غير الموصول- الأنامل الصغيرة من الفئة العمرية أقل من 12 عاما، وفاز عن فئة 12-15 عام في المرتبة الثالثة صنع أيدينا رمز تراثنا في مسابقة الفن غير الموصول، والمرتبة الأولى عن مسابقة المعرض الذهبي الفن غير الموصول للفئة العمرية أكثر من 15سنة، وفازت المربية سامية أبو زياد عن أجمل صورة في المسابقة.

وشاركت فلسطين في هذا الأسبوع العربي بتنسيق ومتابعة من اللجنة الوطنية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجرى حفل الإعلان بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، وبحضور سفيرنا لدى تونس هائل الفاهوم الذي تسلم الجوائز بالنيابة عن الفائزين، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، وعدد من كبار المسؤولين التربويين العرب ومسؤولي القطاع الإعلامي، ووزير التربية بتونس فتحي السلاوتي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد أعمر، بمشاركة أكثر من 200 ألف طالب من جميع الدول العربية.

وأشاد دواس بالتفاعل الفلسطيني مع مختلف المسابقات والجوائز التي تعرضها المنظمات الدولية المتخصصة في الحقول الثقافية والتربوية والعلمية، والتي تتولى اللجنة الوطنية مهمة تعميمها على جهات الاختصاص بالتعاون المميز وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز.

وأضاف: "رغم كل التحديات والعقبات والاحتلال والوضع الوبائي فإن التميز والإبداع الفلسطيني قادر على عبور كل الحدود وتجاوز كل العقبات". وأضاف أيضا أن فلسطين أثناء حفل توزيع الجوائز حظيت بالثناء والتقدير العالي من المنظمة العربية "الألكسو"، على هذه المشاركة الفعّالة والمتميزة.

من جانبه، أشاد مدير إدارة التكنولوجيا والاتصال في المنظمة، المدير التنفيذي لتظاهرة الأسبوع العربي للبرمجة محمد الجمني، بسرعة وفعالية استجابة دولة فلسطين مع هذه التظاهرة العربية، التي جاءت من خلال 3130 مشاركة، حيث أنه في اليوم التالي لإرسال الإعلان عن هذه المسابقة عُمّمت على جميع المدارس الفلسطينية.

وتابع: "استطاعت فلسطين من خلال التكنولوجيا الرقمية أن تكسر حاجز الاحتلال من خلال المشاركة المميزة، وأمتعنا تلاميذ فلسطين بإبداعاتهم من تدريب، وعرض، ونشر، ليظهر الطفل الفلسطيني لكل العالم أنه قادر على أن يتحدى ويخترق كل الحواجز، ونقول إن الأمل عال في هذه الأجيال".