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موعد صرف مستحقات برنامج مساند 1 بدل التعطل 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني

الأربعاء 24 مارس 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صرف مستحقات برنامج مساند 1 بدل التعطل 2021 من الضمان الاجتماعي الأردني



عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، بأن بدلات التعطل وفقاً لترتيبات برنامج مساند (1) المعدّل ستكون في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم الموافق 28 آذار.

وكما وأعلنت المؤسسة مؤخرا وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم، فإن بدل التعطل عن الشهر الحالي وشهر نيسان القادم سيكون بواقع (70%) من الأجر الأخير المشمول للمستفيد بدلاً من (50%)، بحد أدنى (200) دينار بدلاً من (150) دينار وبحد أعلى (500) دينار بدلاً من (350) دينار.

وبينت الضمان الاجتماعي في بيان صدر عنها أن عدد المستفيدين من برنامج مساند (1) عن الشهر الحالي وصل إلى نحو (45) ألف مستفيد.
 

#الأردن #الضمان الاجتماعي الأردني #الضمان الاجتماعي #مساند 1 #برنامج مساند #بدل التعطل

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