مشاهدة مباراة الأردن ولبنان الودية بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأردن ولبنان بث مباشر ضمن الاستعدادات الودية للمنتخبين قبل تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا ومونديال قطر المقبل.

مباراة الأردن ولبنان مباشر تبث الساعة الرابعة مساء بتوقيت البلدين على قناة الشارقة الرياضية (Sharjah Sport HD) بتعليق عبد الحميد الجسمي وأبو ظبي بصوت الفلسطيني حازم عبد السلام.

ويدفع المدير الفني لمنتخب النشامى بتشكيلة مكونة من اللاعبين، أحمد عبد الستار في حراسة المرمى وأمامه في خط الدفاع طارق خطاب ويزن عرب ومحمد الدميري واحسان حداد على اليمين.

وفي منتصف الملعب يكون اللاعب نوار الروابدة وأحمد سمير بجواره، بالإضافة إلى يسين البخيت على الجناح الأيسر وكذلك يوسف الرواشدة يمينا وأمامهم يزن النعيمات وبهاء الفيصل في الهجوم.

مباراة لبنان والأردن مباشر:

وفي البدلاء للمنتخب الأردني يتواجد نور بني عطية وموسى التعمري وأنس بني ياسين وأحمد العرسان وإبراهيم سعادة وصالح راتب ومهند خيراللله وفراس شلباية وسالم العجالين وحمزة الدردور.

وكان المنتخب اللبناني قد فاز على نظيره الأردني في آخر مواجهة ودية جرت بينهما قبل ثلاث سنوات بهدف دون مقابل والفوز الأخير للنشامى عليه منذ تسعة أعوام بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتجري مباراة لبنان والأردن مباشر وديا بالتزامن مع لقاءات تجريبية أخرى حول العالم، إذ يستضيف المنتخب الروسي نظيره الهندوراسي في حين يلعب فريق كوسوفو أمام منافسه ليتوانيا الأول.