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طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو

الأربعاء 24 مارس 2021 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف مواقع تابعة للمقاومة في قطاع غزة..فيديو



غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عدة مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت  طائرات الاحتلال بأربعة صواريخ على الأقل موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، فيما اشتعلت النيران في المكان نتيجة الغارات.

وفي المحافظة الوسطى،استهدفت طائرات الاحتلال  بعدة صواريخ نقطة تتبع للضبط الميداني شرق المحافظة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الطائرات الحربية والمروحية استهدفت مواقع تابعة لحركة  حماس ، رداً على إطلاق الصاروخ، محملاً الحركة مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

وأطلق مساء أمس الخميس، صاروخ من قطاع غزة، مدينة بئر السبع، فيما أجرى وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، مشاورات أمنية عقب إطلاق الصاروخ.

#طائرات الاحتلال #المقاومة #قصف اسرائيلي #قطاع غزة #سلسلة غارات #بنيامين نتنياهو #حماس

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