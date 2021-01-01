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الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ

الثلاثاء 23 مارس 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: حالة وفاة واحدة و 450 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 106 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة واحدة و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2659 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 106 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 59780 إصابة بينها 3443 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 55748 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 589 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 141 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 75.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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