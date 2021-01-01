مستشار السيسي يهاجم برنامج رامز جلال: عمل غير أخلاقي!

القاهرة / وكالات /

أعرب أستاذ الطب النفسي، مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، أحمد عكاشة، عن استيائه مما يتداول مؤخرا بشأن اسم برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مريض نفسي".

وقال عكاشة في بيان أمس الاثنين إن اسم البرنامج هو عنوان لإثارة السخرية والتنمر على المريض النفسي، في الوقت الذي يتجه فيه العالم لإزالة آثار المرض النفسي عن المريض، معتبرا أن اتخاذ المريض النفسي مادة للسخرية والضحك، عمل غير أخلاقي وغير حضاري.

وتابع: "يجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وألا يكون بهذا الشكل، فنحن نرى أفلاما أجنبية، ولايمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن".

وأوضح عكاشة أن من بين كل 4 أشخاص موجودين في العالم، هناك واحد يعاني من مرض نفسي، وأن عدد المرضى النفسيين في العالم بالمليارات وزاد مع انتشار مرض كوفيد-19.

وأضاف متسائلا: "هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه مريض نفسي؟".

واستطرد: "هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، وما يحدث أن صدقت الأخبار إن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج".

يذكر أن الفنان رامز جلال يواصل تصوير برنامج المقالب الجديد الخاص به، وكان قد تردد خلال الأسابيع الماضية أنه يحمل اسما مؤقتا "رامز مريض نفسي"، ويجري تصويره في أحد الملاهي السعودية.