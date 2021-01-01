معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، إن الحل في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بات واضحًا للجميع وهو اتباع الإجراءات التي استخدمت في السابق للسيطرة على منحنى الإصابات داخل القطاع

وأضاف معروف في حديث لإذاعة القدس "يوجد نية لدى الجهات المختصة في غزّة للعودة للإجراءات السابقة للحد من تدهور الحالة الوبائية "، موضحًا أنه في ضوء ازدياد الإصابات ستكون الإجراءات حاضرة ونعي أنه سيكون لها تأثيرات على المجتمع.

وتابع "نسعى لتنفيذ الإجراءات التي تضمن الأثر الطبي المطلوب وبما لا يضر بأبناء شعبنا من كافة النواحي"، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يثبت وجود أي إصابة بالطفرات الجديدة داخل قطاع غزة.

وتابع "بدأنا منذ أسبوع في تعزيز الرقابة الحكومية على القطاعات المختلفة للتأكّد من اتباع إجراءات السلامة والوقاية".