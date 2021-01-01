  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة

الثلاثاء 23 مارس 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: لدينا نية للسيطرة على المنحنى الوبائي بالعودة للإجراءات السابقة



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، إن الحل في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" بات واضحًا للجميع وهو اتباع الإجراءات التي استخدمت في السابق للسيطرة على منحنى الإصابات داخل القطاع

وأضاف معروف في حديث لإذاعة القدس "يوجد نية لدى الجهات المختصة في غزّة للعودة للإجراءات السابقة للحد من تدهور الحالة الوبائية "، موضحًا أنه في ضوء ازدياد الإصابات ستكون الإجراءات حاضرة ونعي أنه سيكون لها تأثيرات على المجتمع.

وتابع "نسعى لتنفيذ الإجراءات التي تضمن الأثر الطبي المطلوب وبما لا يضر بأبناء شعبنا من كافة النواحي"، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يثبت وجود أي إصابة بالطفرات الجديدة داخل قطاع غزة.

وتابع "بدأنا منذ أسبوع في تعزيز الرقابة الحكومية على القطاعات المختلفة للتأكّد من اتباع إجراءات السلامة والوقاية".

#سلامة معروف #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

القدوة يتحدث عن زيارته لغزة وإمكانية تواجده على رأس قائمة بانتخابات التشريعي

مرفق رابط.. التعليم بغزة تعلن عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية

الأخبار الرئيسية

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

معبر

إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...

حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية

اعلان سما رسائل