انخفاض اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

رام الله / سما /

تشهد اسعار الذهب في فلسطين مزيداً من الانخفاض اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، حيث بلغ سعره في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الثلاثاء 23/3/2021

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.31 شيكل $55.84

سعر الذهب عيار 22 168.96 شيكل $51.19

اسعار الذهب عيار 21 161.28 شيكل $48.86

اسعار الذهب عيار 18 138.24 شيكل $41.88

سعر الذهب عيار 14 107.52 شيكل $32.57

سعر الذهب عيار 12 92.16 شيكل $27.92

اسعار أوقية الذهب 5,732 شيكل $1,737

اسعار جنيه الذهب 1,290 شيكل $390.91

اسعار كيلو الذهب 184,314 شيكل $55,842

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, March 23, 2021 06:58 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 مارس 184.65 161.58 138.49 107.72 92.33

21 مارس 185.31 162.15 138.98 108.10 92.65

20 مارس 185.30 162.14 138.98 108.09 92.65

19 مارس 185.31 162.15 138.99 108.10 92.66

18 مارس 183.99 160.99 137.99 107.33 91.99

17 مارس 185.21 162.07 138.91 108.04 92.61

16 مارس 183.62 160.67 137.72 107.11 91.81

15 مارس 184.39 161.35 138.30 107.56 92.20

14 مارس 185.01 161.88 138.76 107.92 92.50

13 مارس 184.97 161.85 138.73 107.90