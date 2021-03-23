  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

انخفاض اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23 مارس 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض اسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء



رام الله / سما /

تشهد اسعار الذهب في فلسطين مزيداً من الانخفاض اليوم الثلاثاء 23/3/2021 ، حيث بلغ سعره في السوق الفورية 0.5 في المئة إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة).

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الثلاثاء 23/3/2021

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 184.31 شيكل $55.84

سعر الذهب عيار 22  168.96 شيكل $51.19

اسعار الذهب عيار 21 161.28 شيكل $48.86

اسعار الذهب عيار 18 138.24 شيكل $41.88

سعر الذهب عيار 14  107.52 شيكل $32.57

سعر الذهب عيار 12  92.16 شيكل  $27.92

اسعار أوقية الذهب     5,732 شيكل  $1,737

اسعار جنيه الذهب      1,290 شيكل  $390.91

اسعار كيلو الذهب      184,314 شيكل       $55,842

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Tuesday, March 23, 2021 06:58 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

22 مارس      184.65       161.58       138.49       107.72       92.33

21 مارس      185.31       162.15       138.98       108.10       92.65

20 مارس      185.30       162.14       138.98       108.09       92.65

19 مارس      185.31       162.15       138.99       108.10       92.66

18 مارس      183.99       160.99       137.99       107.33       91.99

17 مارس      185.21       162.07       138.91       108.04       92.61

16 مارس      183.62       160.67       137.72       107.11       91.81

15 مارس      184.39       161.35       138.30       107.56       92.20

14 مارس      185.01       161.88       138.76       107.92       92.50

13 مارس      184.97       161.85       138.73       107.90      

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ: التصالح مع دحلان غير ممكن وتشكيل حكومة دون حماس أمر مستحيل

حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

اشتية يكشف : الاحتلال فرض خصومات جديدة من أموال المقاصة

نتنياهو: إذا لم تكن السيادة الأمنية في المنطقة بيد إسرائيل فإننا سنحصل على حماس هنا

وصف الاسد بـ"الجبان".. فراس طلاس لموقع عبري: كان على إسرائيل التدخل بالحرب السورية

مرفق رابط.. التعليم بغزة تعلن عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية

الأخبار الرئيسية

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

بعد فحص 2659 عينة.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات كورونا

مستشارو أبو مازن: يجب المطالبة بـ "السيادة الناعمة- الخفيفة" بدلاً من السيادة الكاملة للدولة الفلسطينية

معبر

إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي مع الفلسطينيين...

حماس: جاهزون لكل سيناريوهات المشاركة في الانتخابات التشريعية

اعلان سما رسائل