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فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24

الثلاثاء 23 مارس 2021 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ24



القدس المحتلة / سما /

تجري، اليوم الثلاثاء، الانتخابات للكنيست الـ24 للمرة الرابعة في غضون أقل من عامين، وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء.

ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 13936 صندوقا، ويبلغ عدد الناخبين 6578084 صاحب حق اقتراع، بزيادة قدرها 124829 ناخبا مقارنة بالانتخابات السابقة. لكن قرابة نصف مليون شخص غير متواجدين بشكل دائم في البلاد وبينهم متوفين، وفقا لبيانات نشرتها لجنة الانتخابات الإسرائيلية.

وتجرى الانتخابات في 12127 مركز اقتراع منتظم، منها 3776 سهلة الوصول، و 547 مركز اقتراع في المساكن المحمية ودور رعاية المسنين، و 61 مركز اقتراع في السجون، و 309 مركز اقتراع في المستشفيات، بالإضافة إلى 56 مركز اقتراع كورونا، أربعة مراكز اقتراع في فنادق كورونا.

وفي إطار الانتخابات في ظل كورونا، أقيمت 409 مراكز اقتراع في 340 منطقة، و342 مركز اقتراع للمرضى في 300 منطقة، وفي المجموع هناك 13936 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ومن لحظة إغلاق مراكز الاقتراع العادية، والتجمعات الصغيرة في الساعة 20:00 وبقية البلاد في الساعة 22:00، ستبدأ لجان الاقتراع في فرز الأصوات.

ومن الساعة 22:00، ستبدأ لجنة الانتخابات المركزية في تنسيق نتائج التصويت الواردة من صناديق الاقتراع.

ومن المتوقع نشر النتائج الأولية من، صباح الأربعاء حتى بعد ظهر الجمعة، حيث من المتوقع نشر النتائج الكاملة، بما في ذلك المغلفات المزدوجة.

وفي 31 آذار/مارس الجاري، سيتم تقديم النتائج النهائية والرسمية للانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي ذكر أنه لن يدعو الأحزاب أثناء المشاورات معها، ولن يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة.

وتوقعت الاستطلاعات المنشورة في الأسبوع الماضي ألا يحصل أحد المعسكرين، اللذين يرأسهما زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المعسكر المناوئ لنتنياهو، الذي يتقدمه رئيس "يش عتيد"، يائير لابيد، ورئيس "تكفا حدشاه"، جدعون ساعر، على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، والتوجه إلى انتخابات خامسة بظل أزمة الحكم المتواصل بسبب محاكمة نتنياهو بملفات فساد.

#اسرائيل #انتخابات الكنيست

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